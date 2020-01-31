آية النجار.. طفلة من حمص تشق طريق العلم والحياة بقدميها

حمص-سانا

قدرها أن تولد بلا ذراعين ولكنها تحدت وصبرت وجعلت من قدميها معينا لها لتشق بهما طريق العلم والحياة حيث تجلس الطفلة آية النجار البالغة من العمر 11 عاما مع أقرانها اليوم بكل ثقة ومحبة واحترام متبادل لإتمام دراستها في الصف الخامس بمدرسة الشهيد عبد الرزاق بيرقدار في حي الصفصافة بحمص القديمة.

مراسلة سانا زارت الطفلة آية في مدرستها ورافقتها إلى بيتها القريب من المدرسة وبدت الإرادة والتصميم واضحين عليها للوصول إلى مبتغاها وحلمها حيث تقول إنها ترغب بأن تصبح في المستقبل رائدة فضاء.

آية تجعل كل من يراها من اقرانها وغيرهم يتعلم درسا حقيقيا في التصميم على النجاح والتفوق والصبر فلا عائق يقف أمامها حيث تلقى من المعلمين ورفاق الطفولة كل الحب والاحترام وكثير من رفيقاتها يتسابقن لمساعدتها وأن يكن دائما عونا لها.

آية بارعة في الكتابة والرسم أيضا فالوجوه الطفولية تعكس براءتها ونقاء سريرتها حيث تجلس بمساعدة رفيقاتها ومعلماتها على كرسي وتضع الدفتر على الأرض لتمسك القلم بأصابع قدميها وتخط ما يحلو لها.

وتقول مديرة المدرسة إيمان طليمات إن المدرسة تضم تلاميذ الحلقة الأولى ومع بداية الفصل الثاني انتقلت الطفلة آية إليها قادمة من مدرسة الشهيد أحمد الأحمد بسبب استقرار عائلتها في حي الصفصافة مشيرة إلى أنه تتم رعاية آية والاهتمام بها من قبل جميع القائمين على المدرسة وهي بدورها منحت رفيقاتها التفاؤل والأمل بغد نصنعه بالجد والصبر والإرادة.

وفي البيت تقول سماح النجار والدة الطفلة آية إنها فخورة بابنتها وبقية أبنائها حيث يسود العائلة كل الود والاحترام ومنذ الصف الأول هيأت طفلتها في البيت لتدخل المدرسة مستخدمة أصابع قدميها كحل لا بد منه وتأقلمت الصغيرة رويداً رويداً إلى أن أصبحت تستخدم قدميها بمهارة ومرونة أكبر حيث تستطيع الترفيه عن نفسها بممارسة بعض الألعاب الالكترونية عبر الجوال في وقت فراغها.

تمام الحسن