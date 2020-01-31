إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم 

القدس المحتلة -سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة تجاه المشاركين بالمظاهرة التي انطلقت اليوم تنديدا بـ “صفقة القرن” وبممارسات الاحتلال القمعية بحق أطفال القرية والتي كان آخرها إصابة طفل مساء أمس بجروح خطيرة ما ادى الى اصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.