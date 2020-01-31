إصابة يمنيين اثنين بنيران العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

أصيب يمنيان اثنان بنيران مرتزقة العدوان السعودي اليوم في محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري تأكيده إصابة شابين بنيران مرتزقة العدوان في منطقة المغرس بمديرية التحيتا لافتاً إلى أن قوى العدوان قصفت بالعيارات الرشاشة باتجاه جنوب الجبلية في المديرية.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بأربع قذائف هاون جنوب حيس واستهدفوا بكثافة بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة الخامري كما استهدفوا مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 35 قذيفة مدفعية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان التجسسي حلق في أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وشن 13 غارة على مديريات نهم ومجزر والمتون ومفرق الجوف.

وكان طيران العدوان السعودي شن الليلة الماضية غارات على مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف في اليمن.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency