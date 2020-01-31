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دعموش: مصير (صفقة القرن) الفشل

2020-01-31

بيروت-سانا

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن التوتر في الشرق الأوسط بسبب انحيازها الكامل لكيان الاحتلال الإسرائيلي ودعمها إرهابه والإرهاب التكفيري.

وقال دعموش في كلمة اليوم إن “الإدارات الأمريكية المتعاقبة عملت على دعم إرهاب الكيان الصهيوني وتثبيت احتلاله الأراضي الفلسطينية والعربية إضافة إلى دعم الإرهاب التكفيري ومجازره واعتداءاته بحق شعوب المنطقة العربية” لافتاً إلى أن طرح الإدارة الأمريكية الحالية لمؤامرة “صفقة القرن” جاء لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية المشروعة وتتويجاً للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

وندد دعموش بتواطؤ بعض الأنظمة الخليجية وتآمرها على القضية الفلسطينية مشدداً على أن مصير هذه الصفقة الفشل طالما استمرت المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وطالما استمر الشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضه وحقوقه التاريخية والشرعية.

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