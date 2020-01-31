مظاهرات شعبية حاشدة في العاصمة الأردنية تنديداً بـ(صفقة القرن)

عمان-سانا

شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تنديداً ورفضاً لمؤامرة “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وللمطالبة بطرد سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء الاتفاقيات معه.

وأكد المشاركون في المظاهرة أن هذه المؤامرة تشكل دليلاً على الانحياز الأمريكي لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة الفعاليات الشعبية والشبابية الأردنية المنضوية إلى الملتقى الوطني لمجابهة ما تسمى”صفقة القرن”.

وقبالة السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية احتشد المئات من منتسبي وأنصار الملتقى الوطني احتجاجا على “صفقة القرن” واتفاقية الغاز وكل الاتفاقيات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مطالبين بطرد السفير الصهيوني من عمان ومؤكدين عروبة فلسطين.

واعتبر المشاركون كل من وافق أو سيوافق على صفقة القرن “خائن” وكل الاتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني خيانة.

من جانبه أعلن تجمع الشيوعيين الأردنيين رفضه مؤامرة “صفقة القرن” المشؤومة مؤكداً على خيار ووحدة الصف الفلسطيني والعربي ومحور المقاومة لإسقاطها.

ورأى التجمع أن “صفقة القرن” تأتي في الوقت الذي يحقق فيه محور المقاومة إنجازات في كل من سورية والعراق ولبنان واليمن.

كما أكد نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الأردن في بيان رفضه ما تسمى “صفقة القرن” الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية الفلسطينية منددا بالانحياز الأمريكي الفاضح لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية والتوسعية.

كما شهدت محافظة الكرك الجنوبية مظاهرة حاشدة تأكيداً على رفض الأردنيين مؤامرة “صفقة القرن”.