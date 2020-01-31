يوم الغضب.. مظاهرات رافضة لـ (صفقة القرن) وإصابة العشرات في الضفة وغزة

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم مظاهرات حاشدة ضمن فعاليات يوم الغضب الذي دعت إليه القوى الوطنية الفلسطينية رفضا لـ “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون في المظاهرات التي انطلقت في مدينة أريحا ورام الله والخليل ومخيم العروب شمال الخليل وقرى بدرس وبلعين غرب رام الله لافتات تندد بصفقة القرن وبانحياز الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ورددوا شعارات تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواصلة المقاومة حتى إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمظاهرات المنددة بـ “صفقة القرن” في بلدات وقرى بالخليل وطولكرم ورام الله والبيرة وأريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المظاهرات المنددة بما تسمى “صفقة القرن” في بلدة بيت أمر شمال الخليل وقريتي بلعين والنبي صالح غرب رام الله والمدخل الشمالي لمدينة البيرة والمدخل الجنوبي لمدينة أريحا ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات منددة بـ “صفقة القرن” في الأغوار الشمالية ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين بالمظاهرات الاحتجاجية في الأغوار الشمالية وقرية كفر قدوم في قلقيلية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وكانت انطلقت فعاليات يوم الغضب بمشاركة حاشدة للفلسطينيين في صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل وباقي مساجد الضفة الغربية والقطاع.

وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى المبارك واعتدائها على المصلين.

إلى ذلك أصيب 14 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المشاركين بالمظاهرة المنددة بما تسمى “صفقة القرن” على أطراف قطاع غزة ما أدى إلى إصابة 14 منهم بجروح.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال القطاع.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر لكيان الاحتلال وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية الثلاثاء الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة والقطاع المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة وتأكيداً على مواصلة النضال حتى إسقاطها وإسقاط كل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.