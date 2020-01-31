كارتر: (صفقة القرن) تنتهك القانون الدولي

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن ما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وانتزاع اراض بالقوة وضم مناطق محتلة.

وقال كارتر في بيان اليوم وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: “الخطة الأمريكية الجديدة تقوض المحادثات بين (إسرائيل) والفلسطينيين وفي حال تطبيقها ستقضي على حل الدولتين”.

وشدد كارتر في بيانه على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ورفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب بضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة او إنكار حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان ترامب أعلن الثلاثاء الماضي وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.