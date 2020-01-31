الفلسطينيون يستعدون ليوم الغضب في الضفة الغربية وقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يستعد الفلسطينيون للمشاركة اليوم في مظاهرات حاشدة ضمن فعاليات يوم الغضب في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضا لما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوى الوطنية دعت الفلسطينيين إلى المشاركة في مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضا لـ “صفقة القرن” وتأكيدا على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

كما دعتهم إلى الرباط في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكل كنائس ومساجد الضفة الغربية وقطاع غزة للوقوف في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وإفشال مخططاته لتهويدها.

وانطلقت فعاليات يوم الغضب بمشاركة حاشدة للفلسطينيين في صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل وباقي مساجد الضفة الغربية والقطاع .

وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين.

كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها في مدن الضفة الغربية ولا سيما في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لعرقلة حركة الفلسطينيين.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر لكيان الاحتلال وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية الثلاثاء الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضا للصفقة المشؤومة وتأكيدا على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.