إصابة 10 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرة فلسطينيين بجروح واعتقل ثلاثة آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين فيه.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى ومنعت المصلين من الخروج من باب الرحمة باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي واعتدت عليهم بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين بجروح كما اعتقلت ثلاثة شبان.

وللجمعة الثالثة على التوالي تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر بقصد إفشال حملة “الفجر العظيم” التي دعا إليها الفلسطينيون لأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى لمواجهة انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للأقصى واقتحاماتهم اليومية واعتداءاتهم على المصلين الفلسطينيين وإبعادهم عنه في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.