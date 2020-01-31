31 كانون الثاني 1950- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن قراره تأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية

دمشق-سانا

1876- الولايات المتحدة تفرض على الهنود الحمر الانتقال إلى المحميات.

1915- ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.

1946- إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفييتي ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.

1950- الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن قراره تأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

1953- السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

1953- الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا.

1958- إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1 أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

1996- تفجير انتحاري بسيارة مفخخة يستهدف البنك المركزي في العاصمة السريلانكية كولومبو والحكومة تحمل منظمة نمور التاميل الانفصالية المسؤولية عن الهجوم.

2009- البرلمان الصومالي ينتخب شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد.

2010- المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على منتخب غانا بهدف دون مقابل في البطولة التي أقيمت في أنغولا.

2015- انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا.

من مواليد هذا اليوم

1868- تيودور ريتشاردس.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914.

1884- تيودور هويس رئيس ألمانيا الغربية.

1902- أولفا ميرال.. دبلوماسية سويدية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

1929- ردولف موسباور.. عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

من وفيات هذا اليوم

1580- الملك هنريك ملك البرتغال.

1973- ركنر فرش.. اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.