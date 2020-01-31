ليون يتأهل إلى دور الثمانية بكأس فرنسا

باريس-سانا

حافظ أولمبيك ليون على سجله الخالي من الهزيمة في 2020 بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على مستضيفه نيس ليتأهل لدور الثمانية بكأس فرنسا بكرة القدم.

وتقدم ليون عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 15 لكن آدم وناس أدرك التعادل لنيس قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول إلا أن حسام عوار سجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلعب ليون ضد أولمبيك مرسيليا من أجل مكان في الدور قبل النهائي فيما يحل باريس سان جيرمان متصدر الدوري ضيفاً على ديغون ويستضيف بلفور المنافس في الدرجة الرابعة منافسه ستاد رين.