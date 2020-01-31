الرئيس التونسي: (صفقة القرن) خيانة عظمى تعكس ثقافة الهزيمة

تونس-سانا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن ما يسمى “صفقة القرن” هي “مظلمة القرن وخيانة عظمى”.

وقال سعيد في حوار مع التلفزيون التونسي اليوم “هذه الصفقة تعكس ثقافة الهزيمة وأكثر من الهزيمة ذاتها… والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون إلا فكرا مخاتلا وعميلاً.

وأشار سعيد إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وستبقى دائما في وجدان الشعب التونسي والشعب العربي عامة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأول في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضا فلسطينيا واسعاً.