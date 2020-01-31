عروض ومشهديات تمثيلية لمجموعة من المواهب اليافعة بثقافي السويداء

السويداء-سانا

عروض ومشهديات تمثيلية لمجموعة من المواهب اليافعة استضافها مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء مساء اليوم.

العروض التي شارك بتقديمها 22 طالبا وطالبة ضمن إطار مشروع إعداد ممثل في قسم التمثيل بشركة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني حيث تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 25 عاما.

وشملت العروض مشاهد تمثيلية لثلاثة مستويات الأول مشهدية بعنوان ممنوع اللمس وقدم طلاب المستوى الثاني مشهدية بعنوان بروفا وهما من إخراج نورس الملحم فيما قدم طلاب المستوى الثالث مشهدية بعنوان مجنون القدر للمخرج المسرحي معن دويعر.

وأعرب الطلاب هشام جنيد وريان النجاد وزين سلام ونجم كيوان وايفا مقلد لمراسلة سانا عن شغفهم بالتمثيل وأهمية مشروع اعداد ممثل الذي يلبي طموح الشباب بالتمثيل والوقوف على خشبة المسرح منوهين بما اكتسبوه من معارف وتطوير لمواهبهم ومهاراتهم في مجال التمثيل.

وأوضح مدير شركة البازلت المخرج السينمائي قصي العيسمي أن مشروع إعداد ممثل اكاديمي الطابع وبمثابة دراسة رديفة للمعهد العالي للفنون المسرحية وسعى منذ انطلاقته منذ ما يقارب أربع سنوات لاستقطاب المواهب الشابة وصقلها وتوجيه جيل الشباب نحو الفن والإبداع.

فيما أشار المخرج المسرحي معن دويعر إلى دور المجتمع والأسرة في تكريس ثقافة الفن وتنمية المواهب الشابة والكوادر الإبداعية وتعزيزها.

ونوه عدد من الحضور بأداء الطلاب المتميز وأهمية المشروع في تثقيف جيل الشباب وتشجيعهم.

خزامى القنطار