مظاهرات احتجاجية في قطاع غزة رفضاً لما تسمى (صفقة القرن)

القدس المحتلة-سانا

شارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر مساء اليوم في مظاهرات احتجاجية رفضاً لما تسمى “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

ووفقاً لوكالة معا الفلسطينية رفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالصفقة المشؤومة والانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال داعين المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المشاركون أن كل محاولات الاحتلال اليائسة لإلغاء حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف ومصيرها الفشل.

وتشهد المدن والبلدات في أنحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة غضباً شعبياً وإضراباً شاملاً رفضاً لـ “صفقة القرن” المشؤومة ونصرة لمدينة القدس المحتلة في وجه مخططات الاحتلال الرامية لتهويدها.