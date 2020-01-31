توقيع ديوان (تحت شجرة بوذا) في ثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة توقيع ديوان تحت شجرة بوذا للشاعرة فرات اسبر بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وذكرت اسبر لمراسلة سانا أن عنوان ديوانها جاء من قصة الملك بوذا الذي ترك مباهج الدنيا وعزها وجاهها وترفها وغادر ليبحث عن الحقيقة والسلام والطمأنينة مخلفا كل شيء وراء ظهره وجلس تحت شجرة التين باحثا عن الحقيقة الروحية.

وأوضحت اسبر أن الديوان يضم مئتين وتسعة وتسعين نصا شعريا متفاوتا مابين فلسفة وجودية وتصوف إضافة إلى قصائد وطنية.

يشار إلى أن الديوان صادر عن دار العراب بدمشق ويتألف من ثلاثمئة صفحة من القطع المتوسط.

يذكر أن للشاعرة اسبر ثلاثة دواوين “مثل الماء لا يمكن كسرها” و”خدعة الغامض” و”نزهة بين السماء والأرض”.

صفاء علي