الصحة العالمية: لا نرى سببا للحد من الرحلات مع الصين بسبب كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارىء الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أ ف ب عن مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي اليوم أن المنظمة “لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد”.

وأشار غيبريسوس إلى معارضته فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين.

وكانت وزارة المالية الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم تخصيص 3ر27 مليار يوان أي ما يعادل 94ر3 مليارات دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد.