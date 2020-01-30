ضبط كميات من زيت الزيتون دون مواصفات وإغلاق 18 محلا لارتكابها مخالفات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم سيارة شاحنة في ريف جبلة محملة بكميات من زيت الزيتون وأكياس من النعناع دون مواصفات أو تاريخ إنتاج وصلاحية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد ذكر لسانا أن الشاحنة تحوي 128 كيس نعناع يابسا زنة الكيس الواحد 25كغ كانت موضوعة في سقف الشاحنة ومغطاة للتمويه و174 تنكة زيت زيتون دون مواصفات أو تاريخ إنتاج وصلاحية.

ولفت جديد إلى أن عناصر شعبة حماية المستهلك في ريف جبلة نظموا الضبط اللازم وتم حجز الكمية كاملة.

وأشار جديد إلى أن المديرية نظمت ضبطا تموينيا بمحطة وقود العبود في بلدية دوير بعبدة بريف جبلة لمخالفتها التعليمات الإدارية لتوزيع مادة مازوت التدفئة والتصرف بكمية 14250 ليترا من المادة.

وبلغت الضبوط التموينية التي نظمتها المديرية اليوم 48 ضبطا شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير والبيع بسعر زائد وعدم إعداد وتقديم بيان كلفة لمستوردين اضافة الى ضبوط عينات غذائية وغير غذائية وتضمنت بمجملها 18 حالة اغلاق لمحال وفعاليات تجارية مختلفة.