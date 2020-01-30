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واعظي:(صفقة القرن)مصيرها الفشل والخزي لأمريكا والصهاينة وأدواتهما

2020-01-30

طهران-سانا

جدد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود واعظي التاكيد على وقوف إيران إلى جانب الحق الفلسطيني مشددا على أن مشروع العار المسمى “صفقة القرن” محكوم بالفشل.

وبين واعظي أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمشروع “صفقة القرن” ينتهك بشكل صارخ السيادة الفلسطينية ويضرب بعرض الحائط المبادئ والقوانين الدولية.

وأوضح واعظي أن القضية الفلسطينية لا يمكن معالجتها من خلال مشاريع وهمية وغادرة مؤكدا أن هذا المشروع مآله الفشل الحتمي والخزي للولايات المتحدة والكيان الصيوني وأدواتهما الاقليمية وأن مدينة القدس المحتلة ستبقى عاصمة فلسطين إلى الأبد.

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