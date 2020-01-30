طهران: سنواصل تطوير برنامجنا النووي السلمي وفقاً لاحتياجاتنا

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا لاحتياجاتها ولن تأبه لسياسة العقوبات الأميركية.

وقال كمالوندي في تصريح لوكالة فارس تعليقا على فرض واشنطن الحظر على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن “الإعلان عن الحظر على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هو خطوة فاقدة لأي قيمة واعتبار” مشددا على أن برامج إيران النووية السلمية ستستمر حسب احتياجات البلاد وأن هذه المحاولات عديمة الجدوى لن تؤثر على عزمها وإرادتها.

وأضاف كمالوندي “إن وضع أسماء الأشخاص على قائمة ما يسمى الحظر بمن فيهم صالحي هو لعبة سياسية من قبل الأميركيين وهو ناجم عن الإحباط ولا قيمة له”.

وفند كمالوندي المزاعم التي ساقها برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران لتبرير الخطوة الأميركية الأخيرة بشأن صالحي وادعاءه بأن طهران “بدأت بارتكاب مخالفات جديدة للالتزامات النووية” وقال “إن اميركا بخروجها من الاتفاق النووي ونقضها للعهد ليست مطلقا في موقع يخولها ان تبدي وجهات النظر بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها”.