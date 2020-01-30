اختتام المرحلة الثانية من منافسات البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية

اللاذقية-سانا

اختتمت اليوم المرحلة الثانية من منافسات البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات المدرسية على مستوى محافظة اللاذقية والتي أقامتها الأمانة السورية للتنمية وهيئة التميز والإبداع على مدى سبعة أيام لطلاب المرحلة الثانوية “الصفين العاشر والحادي عشر” وبمشاركة 16 فريقا.

وتأهل فريق منارة الصليبة المجتمعية التابعة للأمانة السورية للتنمية إلى المرحلة الثالثة والنهائية من البطولة والمقرر إقامتها في دمشق خلال الفترة بين 7 و15 شباط القادم وذلك بعد منافسة قوية مع فريق منارة الشيخ ضاهر المجتمعية في قاعة المؤتمرات بدار الأسد للثقافة والفنون في المحافظة.

ويضم الفريق المتأهل كلا من الطلاب راشد فخرو وجودي محمد وشيماء البودي إضافة إلى كل من الطالبتين ريما ديوب وماريا عثمان اللتين حققتا نتائج متميزة في اختبار اللغة الانكليزية.

وفي تصريح لمراسلة سانا لفت رامي رمضان عضو اللجنة الوطنية للمناظرات المدرسية في اللاذقية الى ان مواضيع المناظرات تنوعت بين الاجتماعية والثقافية والطبية والعلمية والاخلاقية واظهرت قدرة الطلبة على استثمار الوقت والعمل بروح الفريق الواحد.

الطالب راشد فخرو تحدث عن العوامل التي ساعدت الفريق على تحقيق الفوز وأبرزها الانسجام والتفاهم والمخزون الثقافي حول المواضيع المطروحة وكيفية استنباط المعلومات حول مواضيع لا يمتلكون عنها معلومات سابقة.

بدورها أشارت الطالبة شيماء البودي إلى أهمية الملاحظات التي قدمتها لجنة التحكيم لتطوير الاسلوب والاستراتيجية وإغناء ثقافتهم العامة من خلال البحث وتطوير مهارات التفكير والتحليل المنطقي فيما عبرت الطالبة جودي محمد عن سعادتها بالفوز ولاسيما أنهم كانوا في مواجهة الفريق الوطني الذي مثل المحافظة العام الماضي الأمر الذي أضفى المزيد من الحماس على الأجواء التنافسية.

ويشارك في البطولة ستون فريقا من محافظات-دمشق وريف دمشق والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب- وتتضمن ثلاث مراحل الأولى على مستوى المدارس والثانية على مستوى المحافظات والثالثة على المستوى الوطني وذلك لاختيار الفريق الذي سيمثل سورية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية المقررة إقامتها في المكسيك خلال تموز القادم.