روسيا تدعو إلى وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا

نيويورك-سانا

أعربت روسيا عن قلقها جراء تواصل انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا داعية الجهات الخارجية الفاعلة إلى التوقف عن تغذية الصراع في هذا البلد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا اليوم: “نعرب عن قلقنا إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة ونؤكد ضرورة وقف الجهات الخارجية الفاعلة عن تغذية الصراع”.

وأضاف نيبينزيا “إن الانتشار غير المشروع للأسلحة في ليبيا يزعزع استقرار الوضع الأمني في البلاد”.

بدوره قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عبر الفيديو: “كل هذه المناورات لمد الجانبين بالأسلحة تهدد بحصول انفجار جديد أكثر خطورة، وهي تخرق روح ومضمون مؤتمر برلين”.

وأضاف: “أحض الأطراف وداعميهم الأجانب على التخلي عن أي عمل متهور وتجديد التزامهم الذي عبروا عنه من أجل وقف إطلاق النار”.

ويعتبر النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان من أكثر المتسببين في إشعال الصراع في ليبيا وهو يواصل إرسال الأسلحة والإرهابيين إلى هذا البلد وفي هذا السياق كشف مصدر فرنسي عسكري اليوم أن فرقاطة تركية واكبت الأربعاء الماضي سفينة شحن تنقل مدرعات إلى طرابس بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفناً تنقل إرهابيين من سورية إلى ليبيا.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي وقعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة في الـ 19 من الشهر الجاري حول تسوية الأزمة الليبية شدد على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات داعيا جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.