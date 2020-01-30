أشتية: (صفقة القرن) انتهاك صارخ للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” انتهاك صارخ للقانون الدولي لافتاً إلى أن انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي لن ينال من حقوق الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدولية.

وأشار أشتية في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة وفا إلى أن ما تسمى “صفقة القرن” محاولة اسرائيلية بلبوس أمريكي لفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل على الضفة الغربية وقال: “لا يجب السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون وهي تنتهك حقوق الإنسان وتستولي على الأراضي الفلسطينية لإقامة المستوطنات بشكل غير قانوني”.

وأوضح أشتية أن الصفقة المشؤومة تقترح نظام فصل عنصري وتنفيذ مخطط استعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس مطالباً بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.