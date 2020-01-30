مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 88ر20 نقطة

دمشق-سانا

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الرابع من الشهر الحالي بنحو 88ر20 نقطة عن الأسبوع الماضي معززا بالنتائج الإيجابية لأسهم 3 شركات وليغلق عند قيمة 62ر5905 نقاط وبنسبة تغير موجبة قدرها 35ر0 بالمئة.

أما مؤشر الأسهم القيادية فارتفع أيضا 34ر3 نقاط وبنسبة 34ر0 بالمئة وأغلق عند 78ر995 نقطة.

وسجلت هذا الأسبوع 18 شركة تداولاً على أسهمها وصل إلى حجم بلغ 261686 سهما توزعت بين 279 صفقة قيمتها الاجمالية 405ر152 مليون ليرة.

وشهد السوق تغيرات على أسهم 7 شركات ارتفعت منها أسهم ثلاث شركات هي سهم بنك البركة بنسبة 57ر0 بالمئة وأغلق على سعر 05ر871 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 18ر8 بالمئة وأغلق على سعر 92ر349 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الاسلامي بنسبة 94ر0 بالمئة وأغلق على سعر 32ر544 ليرة.

أما الأسهم الأربعة المنخفضة فتعود لشركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 15ر3 بالمئة وأغلق على سعر 04ر291 ليرة وللشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 32ر1 بالمئة وأغلق على سعر 729 ليرة ولبنك الشام بنسبة 80ر1 بالمئة وأغلق على سعر 47ر588 ليرة وسهم بنك الشرق بنسبة 2 بالمئة وأغلق على سعر 50ر833 ليرة فيما لم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ20 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.