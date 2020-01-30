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العثور على ورشة لصناعة القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في معسكر الحامدية بريف إدلب

2020-01-30

تصوير إبراهيم عجاج

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