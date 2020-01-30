العثور على ورشة لصناعة القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في معسكر الحامدية بريف إدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سياسي تركي: من حق الدولة السورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
2020-01-30
الحزب الشيوعي الكوبي: نقف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب
2020-01-30
نيبينزيا: ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تواصل احتجاز المدنيين في إدلب وتستخدمهم دروعاً بشرية
2020-01-29
سورية تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
2020-01-29
الجعفري: وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تسببت بمعاناة الشعب السوري-فيديو
2020-01-29
المعلم وبيدرسون: أهمية الالتزام بقواعد عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل
2020-01-29
رئيسة شبكة تيليسور: واثقون بانتصار سورية في حربها ضد الإرهاب
2020-01-29
محليات
زراعة حماة: تعيين 180 عاملاً بعقود موسمية
2020-01-30
أمطار غزيرة متوقعة في معظم المناطق مساء اليوم
2020-01-30
المعلم وبيدرسون: أهمية الالتزام بقواعد عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل
2020-01-29
وزير الإعلام يطمئن على وضع الزميلة وفاء شبروني إثر تعرضها للإصابة أثناء تغطيتها العمليات العسكرية بريف إدلب الجنوبي
2020-01-29
احتفال جماهيري في مدينة البوكمال ابتهاجاً بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب
2020-01-29
تواصل الرفض لـ (صفقة القرن): تعبير واضح عن الوجه الأميركي الحقيقي الداعم للعدو الصهيوني
2020-01-29
إدارة الأمن الجنائي توقف مدير شركة فنية لتعامله بغير الليرة
2020-01-29
رياضة
النبك يفوز على الشعلة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2020-01-30
كينين تهزم بارتي وتبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
2020-01-30
مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية
2020-01-30
ريال مدريد يتغلب برباعية على سرقسطة ويبلغ دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا
2020-01-30
ليفربول يهزم ويستهام ويوسع فرق الصدارة إلى 19 نقطة
2020-01-29
تغريم فيدرر بسبب عبارات مسيئة في بطولة استراليا المفتوحة للتنس
2020-01-29
الوثبة يبلغ ربع نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
2020-01-29
اقتصاد
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد الأساسية التي سيتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية مطلع شباط القادم
2020-01-30
وزارة الداخلية: إيقاف ستة أشخاص لتعاملهم بغير الليرة في حلب
2020-01-30
شركة تصنيع العنب في حمص تربح 170 مليوناً خلال العام الماضي
2020-01-30
زراعة الحسكة: الاصفرار الموجود في حقول القمح والشعير مؤقت ولا يؤثر في نمو النبات
2020-01-30
مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على المعدن الأصفر العام الماضي
2020-01-30
انخفاض أسعار النفط
2020-01-30
السورية للمخابز: إحداث وتأهيل نحو 50 مخبزاً لزيادة الإنتاج وتخفيف الهدر
2020-01-29
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الشريط الأخباري
الجيش يؤمن خروج عدد من أهالي مدينة معرة النعمان بعد تطهيرها من الإرهاب (صور)
التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد الأساسية التي سيتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية مطلع شباط القادم
سياسي تركي: من حق الدولة السورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
وحدات من الجيش تواصل تقدمها على محور سراقب معرة النعمان وتكبد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد
الجعفري: إعادة الاستقرار بشكل كامل إلى سورية تتطلب معالجة تحديات الإرهاب وعدم عرقلة مكافحته
الجيش يتقدم غرب حلب ويطهر الراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان من الإرهابيين
الجيش يطهر مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب التكفيري-فيديو
الجعفري: وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تسببت بمعاناة الشعب السوري-فيديو
إصابة مراسلة قناة RT في منطقة معرة النعمان جراء استهدافها وفريق العمل من قبل التنظيمات الإرهابية
الدفاع الروسية: واشنطن تعرقل استعادة الحياة الطبيعية في سورية وتقلق عندما يتعرض الإرهابيون للهزيمة
العثور على ورشة لصناعة القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في معسكر الحامدية بريف إدلب
2020-01-30
تصوير إبراهيم عجاج
2020-01-30
ruaa
سابق
العثور على ورشة لصناعة القذائف وشبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في معسكر الحامدية بريف إدلب (صور)
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