خبير ومحلل روسيان: (صفقة القرن) انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني

موسكو-سانا

أكد مساعد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي نائب رئيس مجلس الدبلوماسيين في روسيا أندريه باكلانوف أن ما تسمى “صفقة القرن” تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال باكلانوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير متوازنة أبدا لأنها تمزج من جهة بين المرحلة الانتقالية التي لم تنجز بعد وبين عناصر المرحلة اللاحقة لها فحصل على مزيج غير متجانس يحمل الظلم والاجحاف للحقوق الفلسطينية.

وأشار باكلانوف إلى أن هذه الخطة “لم ولن تنجح لأن الجوانب السلبية فيها لا تقدم أسسا لأي حل عادل وشامل للنزاع في المنطقة”.

وفي مقابلة مماثلة قال مدير معهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية في جامعة الصداقة ديميتري يغورتشنكو إن “العمل على صياغة وثيقة ما يسمى صفقة القرن بدأ تقريباً منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة حيث صرح مراراً بأنه سيجلب السلام الأبدي لمنطقة الشرق الأوسط ولكن الوثيقة التي أعلنها تبدو غير ناجزة وغير كاملة ومليئة بالتناقضات وبصورة خاصة حول وضع القدس المحتلة”.

وأوضح الخبير الروسي أن التحضيرات الجارية في الولايات المتحدة الآن لعزل ترامب من جهة والإعداد لمحاكمة نتنياهو بارتكابه ثلاث جرائم يعاقبه القانون عليها بالسجن أدت إلى طبخ هذه الوثيقة على نار سريعة ما يؤكد أن هذه الصفقة تمت بين ترامب ونتنياهو أي بين إدارته وحزب الليكود.