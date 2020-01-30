روسيا تغلق حدودها مع الصين لمنع انتشار فيروس كورونا

موسكو-سانا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تعليمات بإغلاق الحدود الروسية مع الصين في الشرق الأقصى كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة تاس عن ميشوستين قوله في اجتماع مجلس الوزراء اليوم “تم التوقيع على تعليمات إغلاق الحدود اليوم.. والعمل جار بالفعل حيث سيتم تبليغ جميع المعنيين بالتدابير الرامية إلى إغلاق الحدود في منطقة الشرق الأقصى والخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا في روسيا”.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق حصر حركة القطارات بين روسيا والصين فقط بمسار موسكو بكين وبالعكس بدءا من الـ 31 من الشهر الجاري ضمن إجراءات تتخذ لمواجهة فيروس كورونا.