الغارديان: (صفقة القرن) مخطط احتيال

لندن-سانا

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية ما تسمى (صفقة القرن) التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول مؤكدة أنها مخطط “احتيال” وليست صفقة.

وبينت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن المخطط يفرض على الفلسطينيين عدم المطالبة بحقوقهم في مواجهة جرائم الحرب التي ارتكبت ولا تزال بحقهم مشيرة إلى أن المخطط تعبير عن رغبات المتطرفين في الولايات المتحدة ويأتي خدمة لـ “إسرائيل” كما أنه ينهى “بالفعل” أي دور لترامب كوسيط في تسوية القضية الفلسطينية ويقضي أيضاً على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وكان ترامب أعلن أول أمس في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

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