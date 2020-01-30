كوريا الجنوبية تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

سيئول-سانا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ست حالات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن السلطات الصحية قولها إن “المريضين الخامس والسادس المصابين بفيروس كورونا هما مواطنان كوريان جنوبيان وإن أحدهما عاد إلى البلاد يوم الـ 24 من الشهر الجاري بعد زيارة عمل لمدينة ووهان الصينية”.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق عن 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورنا كما رفعت السلطات أمس الأول مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى (البرتقالي) وسط تزايد القلق العام بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.