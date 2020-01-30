تواصل الإدانات العراقية لـ (صفقة القرن) المشؤومة

بغداد-سانا

واصلت الفعاليات النيابية والسياسية العراقية تنديدها بما تسمى (صفقة القرن) التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أن تنفيذها انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أنها سبق وعبرت عن رفضها لسياسات الولايات المتحدة في انتهاك القوانين الدولية عبر الانحياز للكيان الإسرائيلي وتكريس احتلاله الأراضي العربية في الجولان السوري والقدس داعية المجتمع الدولي إلى رفض هذه الصفقة واستنكارها.

بدوره أعرب تحالف النصر النيابي في بيان عن رفضه ما تسمى “صفقة القرن” محملا الأطراف المتبنية لها جميع التداعيات التي ستنتج عنها.

وحذر التحالف من أن هذه الصفقة المشؤومة ستزيد من حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة مطالبا جميع دول العالم المحبة للسلام ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية برفض هذه الصفقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الشعبية العراقية لنصرة سورية والمقاومة عبد الرضا الحميد في بيان أن “صفقة ترامب نتنياهو ولدت ميتة لأن كل القوى الغاشمة لا يمكن أن تغير حقائق الأرض والتاريخ والشرعية”.

ودعا الحميد إلى “انتفاضة قومية عربية وإسلامية شاملة تعيد للمقاومة دورها في حسم الصراع مع أعداء أمتنا”.

حزب الدعوة الإسلامية شدد في بيان تلقت مراسلة سانا نسخة منه على أن “صفقة القرن” المشؤومة لن تمر أبدا مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا للتآمر الدولي ضد الأمة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة.

ودعا الحزب دول وشعوب العالم العربي والإسلامي والشرعية الدولية والدول الصديقة إلى التعاون ووضع أسس لمواجهة مؤامرة “صفقة القرن” المخزية.