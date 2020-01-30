الخارجية الفلسطينية: تجدد رفضها المطلق لما تسمى (صفقة القرن)

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها المطلق لما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا: “نرفض بشكل مطلق التعامل مع أي صفقة مضمونها ومحتواها يتناقض تماما مع قرارات الشرعية الدولية” مشددة على أن أي محاولة لتمرير ما جاء في الصفقة المشؤومة من بنود تقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام وتوحيد صفوف الفلسطينيين لإفشال كل المؤامرات الرامية إلى تصفية قضيتهم.

الزعنون: موقفنا ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني

في السياق ذاته أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن الموقف الفلسطيني ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال الزعنون في بيان له اليوم أوردته وكالة وفا إن صفقة ترامب-نتنياهو تقوض اي تسوية بين الفلسطينيين و”إسرائيل” مشددا على أنه لا تسوية دون القدس عاصمة لدولة فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإنهاء الاستيطان من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الزعنون دول وشعوب العالم العربي والإسلامي والشرعية الدولية بالتعاون ووضع أسس لمواجهة مؤامرة “صفقة القرن”.