زراعة الحسكة: الاصفرار الموجود في حقول القمح والشعير مؤقت ولا يؤثر في نمو النبات

الحسكة-سانا

بينت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة أن الاصفرار الملاحظ مؤخرا في حقول محصولي القمح والشعير بمجمل مناطق المحافظة الزراعية هو مؤقت ولا يؤثر في نمو النبات.

وعزا مدير الزراعة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أسباب الاصفرار إلى عوامل عدة أهمها الأمطار المتلاحقة وارتفاع نسبة الرطوبة وقلة تعرض النبات للشمس إضافة إلى عدم تسميد الفلاح لأرضه مؤكدا أن الاصفرار مؤقت وأن اللون الأخضر سيعود للنبات الذي سيكمل نموه مع تعرضه لمزيد من أشعة الشمس.

ولفت المهندس السلامة إلى أن انخفاض درجات الحرارة وتشكل الصقيع خلال الأيام الماضية ساهم كثيرا في الحد من الآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل ولا سيما جعل الحبوب وماضغات البذار وساعد في القضاء عليها مشيرا إلى أن واقع جميع المحاصيل الزراعية جيد وتبشر بموسم وافر حتى تاريخه في ظل معدلات الأمطار الجيدة التي هطلت منذ بدء الموسم.

يشار إلى أن المساحة المزروعة في محافظة الحسكة بمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي تجاوزت 950 ألف هكتار.