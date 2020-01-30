وفاة إمرأة وابنها جراء حريق بمنزل في السيدة زينب بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

توفي شخصان اليوم جراء حريق بمنزل في بلدة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أن حريقا اندلع ضمن منزل بحي الغربة في بلدة السيدة زينب ما أدى إلى تعرض أفراد الأسرة الأب والأم وولديهما شاب وطفلة لاستنشاق كمية كبيرة من الدخان لافتا إلى وفاة الأم 46 سنة وابنها 22 سنة بعد نقلهما إلى المشفى في البلدة فيما تم نقل الأب والطفلة 13 سنة إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم تحديد بعد سبب الحريق الذي ألحق أضرارا مادية في محتويات المنزل.

شهيدي عجيب