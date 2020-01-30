مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على المعدن الأصفر العام الماضي

لندن-سانا

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم أن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع خلال العام الماضي جراء ارتفاع الأسعار .

وقال المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب وفق رويترز إن الطلب العالمي بلغ 7ر4355 طنا العام الماضي بانخفاض واحد بالمئة مقارنة مع 4401 طن في 2018.

واشار المجلس الى ان المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع اثنين بالمئة إلى 1ر4776 طنا في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 11 بالمئة في عمليات إعادة التدوير.

وارتفعت الأسعار 18 بالمئة العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حيث يعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة.