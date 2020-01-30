الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها إلى الصين

لندن-سانا

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية وقف جميع رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

ونقلت اسوشييتد برس عن الشركة التي تدير رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى مدينتي شنغهاي وبكين قولها إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين بعد أن حذرت الحكومة البريطانية من السفر غير الضروري إلى الصين وسط انتشار الفيروس.

وكانت الخطوط الجوية الأميركية اعلنت أمس أنها ستعلق رحلاتها بين لوس أنجلوس وشنغهاي وبكين من الـ 9 من شباط وحتى الـ 27 من آذار المقبل كما اعلنت روسيا حصر حركة القطارات بين روسيا والصين فقط بمسار موسكو بكين وبالعكس بدءا من الـ 31 من الشهر الجاري ضمن إجراءات تتخذ لمواجهة فيروس كورونا.