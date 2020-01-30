أمطار غزيرة متوقعة في معظم المناطق مساء اليوم

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق المناطق الساحلية وتزداد الفعالية الجوية خلال ساعات بعد الظهر والمساء ليصبح الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا ويمتد بشكل تدريجي ليشمل معظم المناطق خلال ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز 80 كم في الساعة أحيانا خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بشكل عام ويكون الجو غائما ماطرا على فترات والهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية وتضعف الفعالية الجوية تدريجيا بدءا من ساعات بعد الظهر والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 85 كم في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية.

وتميل درجات الحرارة يوم السبت للارتفاع لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع نشاط في سرعة الرياح الغربية لتتجاوز الهبات الـ 70 كم في الساعة بمناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: