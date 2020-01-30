البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات تضرّ بـ ترامب

واشنطن-سانا

أعلن البيت الأبيض أنه لن يسمح لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون بنشر كتابه الجديد لأنه يحتوي على معلومات سرية وذلك في رسالة تم إرسالها إلى محامي بولتون.

ونقلت ا ف ب عن مجلس الأمن القومي الأميركي قوله بعد اطلاعه على مسودة الكتاب إن المسودة تحتوي على معلومات سرية بعضها مصنف سري للغاية ويمكن أن يتسبب بأضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي ولا يمكن أن تنشر من دون حذف هذه المعلومات السرية.

بدوره دحض محامي بولتون تشاك كوبر ادعاءات البيت الأبيض وقال “نحن لا نعتقد أن أيا من هذه المعلومات يمكن منطقيا اعتبارها سرية”.

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن أن تضر بترامب الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وكان بولتون أكد ممارسات الابتزاز التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكشفه عن قيام الأخير بمساومة أوكرانيا في التاثير على منافسه المحتمل بالانتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي جو بايدن مقابل تقديم مساعدات أمنية لكييف وهي الفضيحة التي تتم مساءلة ترامب بموجبها في الوقت الراهن.