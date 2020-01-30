ليفربول يهزم ويستهام ويوسع فرق الصدارة إلى 19 نقطة

لندن- سانا

واصل ليفربول مسيرته نحو لقبه الأول للدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم منذ 30 عاماً بفوز سهل بهدفين دون مقابل على مستضيفه ويستهام يونايتد ليوسع الفرق في الصدارة إلى 19 نقطة.

ووضع المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول وضاعف أليكس أوكسليد تشامبرلين النتيجة في وقت مبكر من الشوط الثاني ليحقق الفريق انتصاره 23 من 24 مباراة هذا الموسم ويعزز سجله دون خسارة في الدوري إلى 40 مباراة متتالية.

ولم يواجه ليفربول أي ضغط حقيقي خلال المباراة المؤجلة من كانون الأول الماضي بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

ووصل ليفربول إلى النقطة 70 بينما يقبع فريق المدرب ديفيد مويز في المركز 17 برصيد 23 نقطة بعيدا عن منطقة الهبوط بفرق الأهداف فقط.