الخارجية الكوبية: (صفقة القرن) منحازة ومخادعة

هافانا-سانا

أكدت وزارة الخارجية الكوبية اليوم رفضها للمخطط الأمريكي المسمى”صفقة القرن”واصفة إياه بالمنحاز والمخادع.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على تويتر إن هذا المخطط يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وينتهك حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مشيراً إلى أن هذا الاعلان ينتهك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم.

ولقي إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس ما يسمى”صفقة القرن”إدانات واسعة عربية ودولية لأنه يشكل استكمالا للمخطط الصهيونى ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما حق العودة.