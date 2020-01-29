سورية تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

واغادوغو-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في عاصمة بوركينا فاسو “واغادوغو”.

وشارك وفد من مجلس الشعب في اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والتي تبنت مشروع قرار متعلق بالوضع الإنساني في سورية يؤكد الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأدان مشروع القرار بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المنظمات الإرهابية في سورية مؤكدا على الرفض التام لأي تواجد عسكري غير شرعي على الأراضي السورية.

ودعا مشروع القرار جميع الدول الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ التدابير الفعالة والفورية بالتنسيق مع سورية للنظر في الاحتياجات الإنسانية.

يشار إلى أن وفد مجلس الشعب شارك في الافتتاح الرسمي لأعمال المؤتمر وبالدورة الثانية والعشرين للجنة العامة وكذلك في المؤتمر التاسع للبرلمانيات المسلمات بينما كان شارك أمس في فعاليات الاجتماع الثامن للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة حيث تمثل سورية إضافة إلى السودان وتونس وقطر المجموعة العربية في عضوية هذه اللجنة .

يذكر أن أعمال المؤتمر ستستمر إلى يوم غد.