البرلمان الأوروبي يصدق بأغلبية كبيرة على اتفاق بريكست

بروكسل-سانا

صدق البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية كبيرة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لـ (ا ف ب) فقد وافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ 621 صوتاً ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.

وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول بريكست.

وكان مجلس العموم البريطاني رفض ثلاث مرات أول اتفاق توصلت إليه لندن وبروكسل حول خروج بريطانيا وتم التوصل لاتفاق ثان في الـ 17 من تشرين الأول الماضي لكن لم تجر الموافقة عليه في البرلمان إلا بعد انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول أعطت المحافظين بقيادة بوريس جونسون أغلبية ساحقة.

وفي خطاب مرتقب مطلع شباط المقبل يفترض أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نية بلاده التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي كالذي توصل إليه الاتحاد مؤخرا مع كندا لا يفرض فيه الالتزام بالقواعد الأوروبية كما تعتزم بريطانيا إطلاق مفاوضات مع دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة للحصول على اتفاقات تبادل تجارى حر.