احتفال جماهيري في مدينة البوكمال ابتهاجاً بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب

دير الزور-سانا

أقام أهالي البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي اليوم احتفالا جماهيريا وسط المدينة ابتهاجا بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه في كل من حلب وإدلب.

الأهالي الذين رفعوا أعلام الوطن وصور السيد الرئيس بشار الأسد وجهوا التحية لرجال الجيش الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء لتحرير تراب سورية من رجس الإرهاب وداعميه مؤكدين تمسكهم بوحدة وسيادة التراب السوري ووقوفهم المطلق خلف قيادة الرئيس الأسد حتى تحرير كامل الأرض السورية.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو أن أبناء البوكمال ككل أبناء الوطن يعبرون اليوم عن فخرهم واعتزازهم بانتصارات رجال الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه ويمضون بعزيمة وثبات لاستعادة كل الأراضي التي دنسها الإرهاب لافتا إلى أن انتصارات الجيش في حلب وإدلب هي اكبر ضربة للمحتلين وداعمي الإرهاب.

وأشار مفتي البوكمال صالح عبد العزيز إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري هي نتيجة حتمية لأنه حامي الأرض والعرض وقال “إننا من أرض البوكمال التي طهرها رجال الجيش العربي السوري من قوى الظلام والتكفير نوجه التحية لهذا الجيش الباسل متضرعين إلى الله أن يسدد خطاهم ويوفقهم للقضاء على الإرهاب وداعميه.

وعبر عدد من الأهالي المشاركين في الاحتفال عن ابتهاجهم واعتزازهم بجيشهم العربي السوري وبالانتصارات التي حققها ويحققها ضد الإرهاب التكفيري في إدلب وغرب حلب مؤكدين أن هذه الانتصارات ستكون الفصل الأخير من الحرب على سورية وأنهم حضروا اليوم ليبعثوا رسالة إلى داعمي الإرهاب ومشغليه مفادها بأن كل أبناء سورية من أقصاها إلى أقصاها يقفون خلف جيشهم في حربه المقدسة على الإرهاب.