الجيش اليمني يستعيد عدداً من المناطق ويوقع المئات من قوات العدوان بين قتيل ومصاب وأسير

صنعاء-سانا

أعلن الجيش اليمني اليوم استعادته السيطرة على عدد من المناطق في عملية عسكرية نفذها خلال الأيام الماضية أدت أيضاً إلى إيقاع المئات من قوات العدوان السعودي بين قتيل ومصاب وأسير.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان أوردته وكالة سبأ: “تم تنفيذ عملية البنيان المرصوص خلال الأيام الماضية والتصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء وشنت على إثره هجوماً معاكساً أدى إلى تحريرِ كل مناطق نهم”.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة استمرت في تقدمها وصولاً إلى غرب مدينة مأرب إضافة إلى تحرير عدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولاً وعرضاً.

وأضاف البيان إن “العملية أدت إلى وقوع آلاف من قوات العدوان بين قتيل ومصاب وأسير ودحر القوات المتمركزة في نهم والمكونة من 17 لواء عسكرياً وعشرين كتيبة واغتنام عتادها بالكامل”.

ووفق البيان تم دحر لواءين مما يسمى “المنطقة العسكرية الثالثة” المتمركزة في مديرية صرواح بمأرب وثلاثة ألوية مما يسمى “المنطقة العسكرية السادسة” المتمركزة في الجوف.

وأكد البيان استمرار القوات المسلحة اليمنية بالعمل لتحرير جميع الأراضي اليمنية من قوات العدوان ومرتزقته.