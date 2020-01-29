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كاميرا سانا ترصد أنفاق الإرهابيين في محيط معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

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بالصور .. معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهاب منها

تصوير: ابراهيم عجاج  

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