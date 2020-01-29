كاميرا سانا ترصد أنفاق الإرهابيين في محيط معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

الأربعاء / 29 / 01 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المعلم وبيدرسون : أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل
2020-01-29
رئيسة شبكة تيليسور: واثقون بانتصار سورية في حربها ضد الإرهاب
2020-01-29
صحفي تركي: أردوغان لا يلتزم بتعهداته وهو مستمر بدعم الإرهابيين في إدلب
2020-01-29
الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب: نقف إلى جانب سورية
2020-01-28
95 دار نشر سورية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2020-01-28
زاسبكين يؤكد على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب في سورية
2020-01-27
سفارتنا في بكين: لا إصابات بين السوريين في الصين بفيروس كورونا
2020-01-27
محليات
إدارة الأمن الجنائي توقف مدير شركة فنية لتعامله بغير الليرة
2020-01-29
معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية في درعا يعاود استقبال الطلاب بعد توقفه لسنوات جراء الإرهاب
2020-01-29
التعليم العالي توسع مجالات التقدم للمنحة الروسية في الدراسات العليا
2020-01-29
منخفض جوي يؤثر على البلاد غداً وهطولات مطرية متوقعة وثلوج على المرتفعات العالية
2020-01-29
الأمن الجنائي بحمص يلقى القبض على شخصين من مروجي المخدرات
2020-01-28
ريف دمشق… بناء وتأهيل 12 مدرسة وصيانة وتوسيع عدة طرق
2020-01-28
مجلس الشعب يعلن عن اختبار لتعيين 94 مواطناً للعمل لديه بالفئات الثالثة والرابعة والخامسة
2020-01-28
رياضة
الوثبة يبلغ ربع نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة
2020-01-29
9 ميداليات لمنتخب سورية للتايكوندو في بطولة العرب
2020-01-29
الوثبة يتأهل إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة للناشئين
2020-01-29
لدورها في تقليل التوتر والقلق.. إقبال كبير على ممارسة اليوغا في حمص
2020-01-29
تيم يقصي نادال ويتأهل للدور قبل النهائي في بطولة استراليا المفتوحة للتنس
2020-01-29
يوم الجمعة القادم انطلاق مرحلة إياب دوري الشباب لكرة القدم
2020-01-29
شبيب: الملاكمة السورية تألقت في بطولة العرب للناشئين ونتحضر للتصفيات المؤهلة للأولمبياد
2020-01-29
اقتصاد
صالات السورية للتجارة تستعد لإطلاق مشروع تطبيق البطاقة الإلكترونية لتوزيع المواد الغذائية
2020-01-29
السورية للمخابز: إحداث وتأهيل نحو 50 مخبزاً لزيادة الإنتاج وتخفيف الهدر
2020-01-29
بخبرات وطنية.. معمل الزيوت الصناعية بحمص ينتج زيت فرامل بمواصفات منافسة يغني عن الاستيراد
2020-01-29
أنجزت 36 مشروعاً.. 99 بالمئة نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في اتصالات حمص
2020-01-29
بتكلفة ملياري ليرة سورية… مشروع استثماري تشاركي بين مجلسي المحافظة ومدينة السويداء
2020-01-29
نحو 7ر5 مليارات ليرة مبيعات ألبان حمص خلال العام الماضي
2020-01-29
بزيادة 50 % عن العام الماضي… تسويق 71 ألف طن من الأقطان
2020-01-29
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الجيش يتقدم غرب حلب ويطهر الراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان من الإرهابيين
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القيادة العامة للجيش: وحدات الجيش تطهر مدينة معرة النعمان و28 بلدة وقرية من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي
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كوادر وزارة النفط تبدأ إصلاح الأضرار بمرابط النفط في بانياس بعد تعرضها لاعتداء إرهابي
كاميرا سانا ترصد أنفاق الإرهابيين في محيط معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
2020-01-29
أنفاق
كاميرا سانا
معرة النعمان
2020-01-29
mohamad
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