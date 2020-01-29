كتاب (ثقافة التواصل) للباحث عطية مسوح ضمن جلسة حوارية بثقافي حمص

حمص-سانا

نظم ملتقى أصدقاء الكتاب بحمص جلسة حوارية حول كتاب “ثقافة التواصل” في صالة الأديب سامي الدروبي بثقافي حمص.

وطرح أعضاء الملتقى وعدد من الحضور والمهتمين مجموعة من التساؤلات حول مضمون الكتاب وأهميته وأفكاره الأساسية والتي يصب معظمها في سياق نشر ثقافة التواصل في المجتمع واعتبارها أحد أهم ركائز نهضته.

وفي تصريح لـ سانا أشار مؤلف الكتاب الأديب والباحث عطية مسوح إلى أن “ثقافه التواصل” صدر عام 2008 وهو عبارة عن مجموعة مقالات يجمع بينها هدف واحد هو أن تنتشر ثقافة التواصل بدلا من ثقافة الاختلاف وتدعو إلى بنية ثقافية شاملة في مختلف مجالات البحث الاجتماعي والفلسفي والفكر والسياسة.

وبين أن القاعدة التي يستند إليها التواصل هي الاستعداد لقبول الطرف الآخر وعدم النظر إليه بوصفه نقيضا منوها بأهمية ثقافة التواصل لأنها من ركائز النهوض بالمجتمعات.

بدورها قالت رولا حسن مديرة ملتقى أصدقاء الكتاب في حمص: تم اختيار كتاب “ثقافة التواصل” للتأكيد على أن الحب هو علامة بناء المجتمع ومن الضروري فهم الآخر وتقبله والإضاءة على فكر الاختلاف.

لارا أحمد