أنجزت 36 مشروعاً.. 99 بالمئة نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في اتصالات حمص

حمص-سانا

نفذ فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص العام الماضي مشاريع خطته الاستثمارية والإسعافية بنسبة 99 بالمئة.

وأوضح المهندس كنعان جودا مدير الفرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن مشاريع الخطة الاستثمارية والإسعافية شملت تنفيذ أكثر من 36 مشروعا منها مشروع توسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في مركز المحطة منطقة المروحيات-الادخار وفي مركز تلكلخ-السنديانة إضافة لتأهيل وتوصيل الكوابل الضوئية بين محافظتي حمص وحماة ومشروع مد كبل ضوئي لمحور مفرق القني-مجمعة جبورين وانشاء شبكة فرعية في مركز الرقاما وأعمال حفريات رئيسية وفرعية هوائية في وحدات النفاذ الضوئية أم الدوالي-الخنساء ووحدة بادو-الجابرية.

وأشار جودا إلى استمرار الأعمال اللازمة لتركيب وحدتي النفاذ في الغنطو وتير معلة ووحدة دير فول وعز الدين إضافة لتأهيل وصيانة عدد من المراكز الهاتفية في الريف الشمالي فيما يتم التجهيز لبدء تأهيل شبكات مركز تدمر.

ولفت جودا إلى تركيب 17 ألف رقم هاتفي ونحو 18 ألف بوابة من مزود تراسل و11 ألف بوابة من المزودات الخاصة العام الماضي مبينا أن التوسع ببوابات الانترنت مستمر حيث تم تركيب كافة تجهيزات عقد 300 ألف بوابة ووضعت بالخدمة كما تم تركيب التجهيزات اللازمة للتوسع في البوابات في كل من مراكز القوتلي ووادي الذهب والزهراء والمحطة والريان ووضعت بالخدمة الفعلية على أن يتم تركيب تجهيزات باقي المراكز تباعا فور توريدها.

وقال جودا إن الورشات الفنية تواصل تنفيذ جميع أعمال التأهيل والصيانة لكافة المراكز للحفاظ على جاهزية الاتصالات واستمرارية تخديم المواطنين ومختلف الفعاليات ولاسيما في المناطق المحررة مبينا أن المؤسسة تعمل على تذليل كل الصعوبات بهدف تقديم أجود الخدمات وتلبية الطلب المتزايد على بوابات الانترنت إضافة لرفد المراكز بالعناصر الفنية اللازمة عبر التعاقد مع الناجحين في المسابقة المعلن عنها سابقا.

تمام الحسن

نشرة سانا الاقتصادية