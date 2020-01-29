طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية في انتهاك سافر لسيادة لبنان وقرارات الشرعية الدولية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية وصولا إلى منطقة بنت جبيل ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت باتجاه الاراضي المحتلة.

وأضاف البيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي ألقى خمسة بالونات حرارية فوق المياه الإقليمية اللبنانية في عرض البحر مقابل رأس الناقورة مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل.