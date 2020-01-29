بخبرات وطنية.. معمل الزيوت الصناعية بحمص ينتج زيت فرامل بمواصفات منافسة يغني عن الاستيراد

حمص-سانا

بأياد وخبرات وطنية بدأ معمل مزج الزيوت الصناعية التابع لمصفاة حمص مؤخرا بإنتاج سائل فرامل جديد بمواصفات عالية الجودة تضاهي السائل المستورد.

وأوضح الدكتور المهندس صبحي الحسن مدير المعمل في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن إطلاق العمل بخط إنتاج سائل الفرامل يأتي في ظل تزايد الطلب على زيت سائل فرامل وزيت مانع التجمد وذلك بغية الاستغناء عن المستورد منها فتم إضافة خط جديد لإنتاج سائل مانع تجمد وسائل فرامل.

وأشار الحسن إلى أن الخط يتألف من مجموعة خزانات للمواد الاساسية وأخرى للمواد وتجهيزات انتاجية أخرى تم ربطها مع الخط القديم بهدف توفير شراء آلات تعبئة جديدة وبالتالي أتاحت هذه العملية توفير مبالغ مالية كبيرة جدا وإنتاج مادة عالية الجودة وفق المواصفات القياسية السورية كانت تستورد بالقطع الأجنبي.

واكد الحسن أنه تمت تجربة المادة على مجموعة من السيارات حيث اثبتت فعالية المادة وجودتها بشكل كبير وخاصة مادة مانع التجمد ذي المواصفات العالية الجودة والعالمية مؤكدا أن المستخدمين للزيت لاحظوا الفرق الكبير في النوعية لافتا إلى أن سعره اقل بنسبة 30 بالمئة من أسعار المواد المستوردة بذات المواصفة.

واشار الحسن إلى أن الانتاج الشهري يتراوح بحدود 200 الف غالون ويمكن زيادته للخمسمئة ألف وأكثر وذلك حسب استجرار شركة المحروقات للمادة مبينا أن إنتاج المعمل من زيت سادكوب يلقى رواجا كبيرا بين المستخدمين.

وعن إنتاج المعمل بين الحسن أنه ينتج زيوتا متعددة الدرجات لاستخدام محركات المازوت والبنزين وغيرها وجميعها بمواصفات عالمية وأسعار منافسة والمعمل الذي أنشئ 2004 تتم صيانته وتشغيله ومعالجة كل مشاكله الانتاجية عبر الخبرات والكوادر الوطنية.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية