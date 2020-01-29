ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتعوض جزءا من الخسائر التي منيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب.

ووفق رويترز زاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 09ر60 دولارا للبرميل كما زاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو واحدا بالمئة أيضا إلى 03ر54 دولارا للبرميل.

وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر خارج الصين كما تأثرت أسعار النفط بما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي أمس من انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 3ر4 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط بمقدار 482 ألف برميل.