ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

سجل سعر الذهب ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم بعد أن نزل واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 18ر1567 دولارا للأوقية “الأونصة” فيما هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 2ر0 بالمئة إلى 10ر1566 دولارا.

في غضون ذلك استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين تقريبا والذي بلغه في الجلسة السابقة ما سيزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تقدم البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 70ر2298 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 93ر988 دولارا.

وصعدت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 49ر17 دولارا بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 23 كانون الأول عند 35ر17 دولارا في وقت سابق من الجلسة.