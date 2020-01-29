تعليقا على ما يسمى “صفقة القرن”… الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بقرارات الشرعية الدولية

نيويورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة تمسكها بقرارات الشرعية الدولية في رد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ما يسمى “صفقة القرن”.

ونقلت رويترز عن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قوله في بيان إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالمساعدة على حل النزاع في الشرق الأوسط على اساس قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

من جهتها أكدت فرنسا اليوم تمسكها بمراعاة القانون الدولي في إطار تسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك في رد فعل غداة إعلان الرئيس الأمريكي ما يسمى “صفقة القرن”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول قولها في بيان.. إن فرنسا تؤكد على قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وكان ترامب وفى انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن أمس بنود ما يسمى “صفقة القرن” المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى يومي غضب اليوم والجمعة المقبل وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر رفضا لـ”صفقة القرن” ونصرة لمدينة القدس المحتلة في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها.